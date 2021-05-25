Девушку Протасевича Сапегу отправили на 2 месяца в СИЗО КГБ

Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе с сооснователем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета Ryanair, арестовали на два месяца.

Об этом сообщил ее адвокат Александр Филанович, информирует Цензор.НЕТсо ссылкой на "Би-би-си".

"Сегодня был допрос Софьи. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно-наказуемого деяния. Избрана мера пресечения - содержание под стражей на срок два месяца", - рассказал он.

По его словам, сейчас Сапега находится в СИЗО КГБ в Минске. Состояние Софьи нормальное, сказал Филанович. Он надеется, что в среду ему удастся ее посетить.

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"Следствие ведет Главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь. Ей оказана и будет оказываться надлежащая юридическая помощь", - сказал адвокат, отметив, что с него взята подписка о неразглашении.

В чем именно подозревают Сапегу, Филанович из-за подписки о неразглашении ответить не смог. Документов, касающихся подробностей и обстоятельств задержания девушки Протасевича, адвокат пока не видел.

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"Вполне возможно, что есть несколько уголовных дел. Сегодня, 25 мая, я вступил в одно дело, которое ведет ГСУ, где и дал подписку о неразглашении тайны следствия. Но материалы, касающиеся задержания Софьи, скорее всего, находятся в другом уголовном деле, которое расследуется управлением Следственного комитета по городу Минску и о котором мне пока ничего неизвестно", - сказал он.

На показанном в эфире государственного телеканала СТВ видео Сапега говорит, что является редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. Этот канал причислен в Беларуси к экстремистским.