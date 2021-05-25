Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армянской армии на границе. Минобороны Армении заявляет о гибели военнослужащего.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Министерство обороны Армении заявило, что инцидент произошел на одном из спорных участков на армяно-азербайджанской границе. В заявлении министерства говорится, что азербайджанские войска открыли огонь по подразделению армянской армии, дислоцированной в Гегаркуникской области, в результате чего погиб армянский военнослужащий. Армянские военные открыли ответный огонь.

Представитель генеральной прокуратуры Армении Гор Абраамян заявил, что прежде чем открыть огонь группа азербайджанских солдат подошла к армянским военнослужащим, которые патрулировали пограничный пункт и требовала, чтобы они покинули его.

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Власти Азербайджана опровергает сообщения о стрельбе, заявив, что армянский военнослужащий погиб в результате аварии. Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские силы сами пытались пересечь границу и были остановлены азербайджанской стороной.