Оккупанты предлагают открыть прямое авиасообщение между Крымом и Беларусью
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на росСМИ.
"Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии - это еще один сигнал нашим друзьям в Минске – воздушная гавань в Симферополе открыта для вас", - заявил он.
Мурадов считает, что оккупированный полуостров находится в "общем цивилизационном пространстве" с находящейся под властью диктатора Лукашенко Беларусью.
"Мы не раз обращались к властям союзной для нас республики с предложениями об открытии прямого авиационного и железнодорожного сообщения. Курорты и здравницы Черного моря ждут белорусских туристов. Крым показывает всем близким нам народам: пора возвращаться домой и развивать дальше нашу совместную цивилизацию", - добавил он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью. Находящиеся на территории этой страны украинцы могут вернуться домой наземным транспортом.