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США готовят санкции против Беларуси в контакте с европейскими союзниками, - Псаки

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США готовят санкции против Беларуси в контакте с европейскими союзниками, - Псаки
США готовят меры реагирования на действия режима Александра Лукашенко из-за принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair. Рассматриваемые варианты включают возможность введения санкций.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Президент США Джо Байден поручил своей команде подготовить варианты эффективных действий, включая санкции, в тесной координации с европейскими союзниками и международными организациями, чтобы привлечь к ответственности режим Александра Лукашенко, сказала Псаки.

Она напомнила, что вчера разговаривала с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он, по ее словам, в беседе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым "твердо изложил обеспокоенность" Вашингтона действиями Минска.

Читайте: Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом

Топ комментарии

  • Игорь Монахов
    Бацке покуй, его прокормит Куйло ... Делайте санкции кремлю и убьете 2-х зайцев сразу !! ..ой, я забыл - вы же дали заднюю по кацапам и их санкциям и у вас опять увцапо-перезагрузка..... фраера вы сраные !!!
  • Прощай немытая раССея
    США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 5305
  • Vedana
    Ще одна з провалами в пам*яті ...

    Вчора тріщала, що білий дім поки не вводитиме санкцій, бо треба провести прозоре розслідування і побачити ...

    Тримають всіх за дурників. Думають, що ніхто не пам*ятає, що вони морозили.
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