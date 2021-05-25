К Протасевичу не пустили адвоката. Мать журналиста боится, что его убьют

Наталья Протасевич, мать задержанного в аэропорту Минска основателя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, боится, что ее сына убьют белорусские силовики.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на "УНИАН".

По ее словам, адвокат сегодня не смог попасть к Роману - ему отказали в посещении.

"Информации новой нет. К нему не допускают. Вы знаете, у нас ничем не аргументируют, вплоть до смешного. Могут сказать: нет кабинета. Поэтому у нас нечему удивляться здесь. Просто… был отказ. Его убьют там, его убьют", - сказала она.

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Адвокат Протасевича Инесса Оленская рассказала "Громадському", что пыталась увидеться со своим подзащитным еще с утра. Она поехала в СИЗО №1, где содержат Протасевича, но ей отказали в посещении, не объяснив причин, и посоветовали обратиться к следователю.

"Сегодняшний отказ во встрече адвоката с подзащитным считаю противодействием оказанию правовой помощи", - отметила она и добавила, что подала соответствующую жалобу на имя начальника СИЗО №1.

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Оленская добавила, что Следственный комитет Беларуси пока не предоставил деталей по обвинению по Романа Протасевича. Напомним, оппозиционера обвиняют по 3 статьям Уголовного кодекса Беларуси:

организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок - максимальная санкция до 3 лет,

совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной розни по признаку профессиональной принадлежности - максимальная санкция до 12 лет.

организация массовых беспорядков - предполагает максимальную санкцию до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.