Новости

От инсульта умер 81-летний британец, которого одним из первых привили от COVID-19

7 12540
От инсульта умер 81-летний британец, которого одним из первых привили от COVID-19
В Великобритании умер 81-летний Уильям Шекспир, которого вторым вакцинировали против коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Друг Шекспира Джейн Иннес, которая является советником в университетской больнице Ковентри, сообщила, что тот умер от болезни, не связанной с коронавирусом - у него случился инсульт.

"Билл был очень благодарен за то, что ему предложили стать одним из первых в мире, кому дали вакцину. Он часто говорил об этом с людьми и всегда призывал всех получать вакцину, если есть возможность ", - рассказала жена умершего.

Также читайте: После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев

Первым человеком, которому в декабря 2020 года сделали прививку против COVID-19 в рамках программы массовой вакцинации в Великобритании, стала 90-летняя Маргарет Кинан.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Герхард
    Очень странная смерть в 81 год. Ведь он был так молод...
  • Женя-Женя
    какая-то манипулятивная новость. Что ею хотели сказать редакторы?
  • Vedana
    Та, звичайно, що не пов*язано.
    Ізраїль-"гордий переможець" ковіду мовчить, хоча є інфа про велику к-ть міокардитів після "чарівного" пфайзера. І в інших країнах.
    Тепер і Штати схаменулися. + там, здається, ще й від J&J.
    Міокардити, інсульти, підвищення тиску, реанімація, зупинка серця і смерть ... Хтось у комі опиняється ... Люди пишуть в коментах про себе, своїх рідних і друзів. Поширили в Квебеку - і тут почали люди відписувати про те саме.
    Не бачила, щоб ЦН подавав, але жінки по світу підняли хвилю в соцмережах про порушення менструального циклу після =універсальної= протиковідної вакцинки. Навіть у тих, у кого вже менопауза кілька років, пішли місячні.
    І тоді уроди-"експерти", які гірше останньої шлюхотні, обслуговують "борців", мусили повилазити і проквакати, що це все - нормально, нема нічого небезпечного і т.д. Але люди питають: а чому цих побічних ефектів не перераховано на їхніх прикоцаних папірчиках ?
    Тут і в Штатах обколюють дітей з 12-ти років. У нас від школи =походи= організовують. Дозвіл батьків не потрібен. Притомні батьки в шоці: як така дитина може підписати папір, що вона усвідомлює всі ризики ? А якщо потім дитина стане інвалідом після вакцинки, за яку виробники жодної відповідальності не несуть, хто доглядатиме ту дитину ?
    Бітьки дуже переживають, що дитину можуть віднести, не повідомивши їх + про тиск, який чинитимуть вчителі і однокласники.
    "Свобода вибору".
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости