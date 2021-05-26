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Байден считает, что дальнейшие санкции против "Северного потока-2" были бы "непродуктивными" для отношений США и Европы

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Байден считает, что дальнейшие санкции против "Северного потока-2" были бы "непродуктивными" для отношений США и Европы
Президент США Джо Байден выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток 2" продолжится, несмотря на уже действующие американские санкции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Bloomberg.

Байден заявил журналистам что реализация проекта, по его мнению, продолжится, "потому что он и так почти полностью завершён".

Кроме того, как отмечается в сообщении, по словам президента США, дальнейшие санкции против "Северного потока 2" были бы "непродуктивны" для отношений США с Европой.

Нынешняя администрация США неоднократно заявляла, что выступает против проекта "Северный поток 2" и будет пытаться воспрепятствовать завершению строительства.

Республиканцы же критикуют Байдена за слишком мягкую, с их точки зрения, санкционную политику в отношении газопровода.

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В частности, многие конгрессмены-республиканцы ранее в мае выражали недовольство решением Байдена пока не вводить санкции против компании-оператора газопровода - Nord Stream 2 AG.

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Топ комментарии

  • fresh guacamole
    Ну что, граждане, помолились на Св. Джо?
    Но есть и плохие новости - эта банда гадит в Штатах еще больше чем за пределами. Одна только недавняя канонизация гопника-наркомана чего стоит.
  • Gorin
    Не понял! Байден наш или их! Что-то, последнее время выдает нехорошие новости. То с бульбофюрером, то с сев потоком 2. Верните Трампа!
  • Nikolai Chizhevsky
    Так вот оказывается какие санкции из ада для россии от США,безнаказанность и потаканию маньяку развязывает и даёт силы на дальнейшую агрессию
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