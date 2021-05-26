"В процессе": Байден заявил, что не хочет спекулировать на теме санкций против Беларуси

Президент США Джо Байден сообщил журналистам, что вопрос о разработке санкций в отношении властей Беларуси из-за инцидента с Ryanair находится в процессе рассмотрения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это в процессе", - цитирует ответ Байдена на вопрос о возможных санкциях в отношении Беларуси издание The Hill.

"Я не хочу спекулировать на эту тему, пока мы не завершим", - отметил он.

Ранее Байден назвал "прямым оскорблением международных норм" ситуацию с самолетом Ryanair в Беларуси и сообщил, что поручил разработать меры привлечения к ответственности виновных.

"Я присоединяюсь к многочисленным призывам провести международное расследование, чтобы установить все обстоятельства этого дела. Я приветствую новость о том, что Европейский союз призвал к целенаправленным экономическим санкциям и другим мерам и попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения виновных к ответственности в тесной координации с Европейским союзом, другими союзниками и партнерами, а также международными организациями", - цитирует Белый дом заявление Байдена.

Он отметил, что вынужденная посадка коммерческого рейса Ryanair и последующее задержание основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Романа Протасевича являются "прямым оскорблением международных норм".

"Соединенные Штаты присоединяются к странам по всему миру в призывах к его освобождению, а также к освобождению сотен политических заключенных, которые несправедливо содержатся под стражей режимом Лукашенко", - заявил президент США.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.