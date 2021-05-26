Украинские воины сбили вражеский беспилотник вблизи Березового. За сутки - 8 нарушений режима "тишины", потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 25 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, недалеко от населенного пункта Новомихайловка враг открывал огонь из противотанковых пушек и стрелкового оружия.

Вблизи поселка Новгородское оккупанты осуществили обстрел из минометов 82-мм калибра.

Возле Водяного вооруженные формирования Российской Федерации трижды применили в сторону украинских позиций автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

В районе населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4 российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении позиций ВСУ, возле поселка Березовое был замечен вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Мавик" с пересечением линии разграничения. Украинские защитники из стрелкового оружия сбили БПЛА оккупантов.

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Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

"Боевых потерь среди украинских защитников за минувшие сутки нет", - сказано в сообщении.









