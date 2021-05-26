В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели

3 395 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 26 мая 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"26 мая 2021 в Украине зафиксированы 3 395 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 154 ребенка и 73 медработника.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1 778 человек;

летальных случаев - 208;

выздоровели - 14 987 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 30 724 человека,

методом ИФА - 13 108 человек,

экспресс-тестами - 28 156 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 189 858 человек;

выздоровели - 1 990 051 человек;

летальных случаев - 49 893;

проведено ПЦР-тестов - 10 076 621.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях", - рассказали в Минздраве.







