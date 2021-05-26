В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"26 мая 2021 в Украине зафиксированы 3 395 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 154 ребенка и 73 медработника.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1 778 человек;
летальных случаев - 208;
выздоровели - 14 987 человек;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 30 724 человека,
методом ИФА - 13 108 человек,
экспресс-тестами - 28 156 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 189 858 человек;
выздоровели - 1 990 051 человек;
летальных случаев - 49 893;
проведено ПЦР-тестов - 10 076 621.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях", - рассказали в Минздраве.