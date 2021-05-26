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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели
3 395 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 26 мая 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"26 мая 2021 в Украине зафиксированы 3 395 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 154 ребенка и 73 медработника.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели 02 госпитализированы - 1 778 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели 02 летальных случаев - 208;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели 02 выздоровели - 14 987 человек;

За сутки протестировано:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели 05 методом ПЦР - 30 724 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели 05 методом ИФА - 13 108 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели 05 экспресс-тестами - 28 156 человек.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели 08 заболели - 2 189 858 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели 08 выздоровели - 1 990 051 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели 08 летальных случаев - 49 893;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели 08 проведено ПЦР-тестов - 10 076 621.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели 12

Топ комментарии

  • 5 копійок
    А спочатку ЗЕбарига продав маски в Іспанію. Ай маладєс!
  • Roman Rjevskiy
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  • Підлога Маккартні
    Зеботы пишут в темах про Порошенко, когда товарищь майор дайот команду, по этому в рядовых новостях минимальная активность
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