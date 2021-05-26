Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Снайпер наемников РФ ранил украинского воина в районе Авдеевки. С полуночи враг уже дважды срывал "тишину" на Донбассе, - штаб ОС

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Снайпер наемников РФ ранил украинского воина в районе Авдеевки. С полуночи враг уже дважды срывал "тишину" на Донбассе, - штаб ОС
По состоянию на 7:00 утра 26 мая зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.

"Вследствие вражеского огня украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в медучреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что возле н.п. Павлополь российские наемники вели огонь в сторону позиций ВСУ из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

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"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.

Снайпер наемников РФ ранил украинского воина в районе Авдеевки. С полуночи враг уже дважды срывал тишину на Донбассе, - штаб ОС 01
Снайпер наемников РФ ранил украинского воина в районе Авдеевки. С полуночи враг уже дважды срывал тишину на Донбассе, - штаб ОС 02

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Коли повернеш на передок контр-снайперські групи, мерзота зелена?
  • Paulo Kit
    Найшвидшого одужання пораненому.
    Горіть у пеклі москалі !!!
  • Vedana
    Одужання пораненому воїну.

    Сподіваюся, про його стан не брешуть.
    А то потім взнаємо, що в шпиталі вмирають від ран.
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