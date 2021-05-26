Снайпер наемников РФ ранил украинского воина в районе Авдеевки. С полуночи враг уже дважды срывал "тишину" на Донбассе, - штаб ОС

По состоянию на 7:00 утра 26 мая зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.

"Вследствие вражеского огня украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в медучреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что возле н.п. Павлополь российские наемники вели огонь в сторону позиций ВСУ из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины сбили вражеский беспилотник вблизи Березового. За сутки - 8 нарушений режима "тишины", потерь нет, - штаб ОС

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.



