При Зеленском Минобороны впервые "слило" одному монополисту 85% подрядов на питание военнослужащих, - СМИ
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", об этом сообщается в системе "Прозорро".
Сначала по итогам аукционов заключили контракты на 1,2 млрд грн. Но в тот же день сумма была снижена дополнительным соглашением до 1,02 млрд грн. из-за уменьшения объема заказа. Аукционы состоялись еще в декабре, однако с тех пор тянулись обжалования результатов. Поэтому заказ был уменьшен на ту сумму, которую потратили в период обжалования.
Для военнослужащих Киева и шести областей заказали организацию питания по 30 грн. за услугу и продукты по каталогу по 81 грн. за комплект. Цены соответствуют зимним ценам для других областей от этой же фирмы. При этом цены оптовой поставки для армии выше розничных цен в супермаркетах. Например, по каталогу морковь будет стоить военнослужащим 9,90 грн/кг. В декабре ее средняя розничная цена в супермаркетах была вдвое ниже - 4,67 грн/кг, а с тех пор к маю выросла до 8,66 грн/кг. И снова подешевеет с началом нового сезона.
В то же время цены организации питания от "Військсервіс-Волонтер" были выше предложения ООО "Ресурс-Сервис КМ", которое зимой получило часть подрядов Минобороны на 7-20% дешевле - по 25-28 грн. за услугу. Год назад комплекты продуктов от других компаний стоили на 11-17% дешевле - 69-73 грн.
Как пишет издание, экономия на последних тендерах оказалась нулевой, ведь "Військсервіс-Волонтер предложил услуги по ожидаемой стоимости и не делал шаги во время аукционов. На обоих тендерах он был самым дорогим. Пять участников с несколько более низким ценами отклонили. ФЛП Аврахова Екатерина Григорьевна - за неуплату тендерного обеспечения, а ООО "ОК Ленд Фуд", ООО "Фабрика вкуса" и ООО "Премиум Финанс Групп" - из-за не устранения недостатков.
ООО "Премиум Компани" отклонили по заключению Госаудитслужбы. Основаниями стали медицинские книжки, где работодателем указан другой участник "Премиум Финанс Групп", и отсутствие изотермических фургонов с холодильным оборудованием или рефрижераторов для доставки продуктов. Кроме того, Киевская городская прокуратура сообщила заказчику, что эта фирма предоставила недостоверные сведения об опыте.
Отмечается, что компания зашла на торги Минобороны во времена Петра Порошенко три года назад и с тех пор получила подрядов по питанию военнослужащих на сумму 6,02 млрд грн.
Результат этого сезона является рекордным для "Військсервіс-Волонтер": фирма получила на питание солдат в 2021 году подряды на 3,68 млрд грн, или 85% от всех подрядов Минобороны под руководством Андрея Тарана (часть была заключена в декабре 2020 года, остальные в 2021, см. таблицу ниже).
В 2019-2020 годах при министре Андрее Загороднюке фирма имела 26%. Тогда подряды были разделены гораздо равномернее, причем впервые за эти годы долю получал армейский концерн "Военторгсервис".
В последний год правления Порошенко и его советника Юрия Бирюкова при министре Степане Полтораке "Військсервіс-Волонтер" имел 55% подрядов.
Формально учредителями ООО "Вийськсервис-Волонтер" с уставным капиталом в 35 тыс грн. являются киевляне Сергей Ветер и Надежда Зинина. Однако АМКУ ранее установил связь этой фирмы с рядом других компаний и оштрафовал их всех на 869 млн грн. за сговор на пищевых тендерах армии в 2016 году.
Компания связана с группировкой фирм, у которой ранее было неформальное название "генерал-енакиевские". Оно получило такое название, поскольку держало монополию на питание солдат еще со времен Виктора Януковича и было связано с тогдашним министром обороны Михаилом Ежелем и Юрой Енакиевским. В разные годы она была представлена на тендерах Минобороны фирмами "Геус-Групп", "Ректан", "Военторг", "Продвсесвит", "Транс Логистик Центр", "Время желаний" и другими.
Складские помещения "Військсервіс-Волонтер" зарегистрированы по тому же адресу, который ранее указывал на торгах "Военторг" Ривненская обл., г. Дубровица, ул. Железнодорожная, д. 16-б. Кроме того, обе фирмы фигурировали в одном уголовном производстве, которое прокуратура в 2016 году начинала по подозрению в неуплате налогов. "Военторгом" владел и руководил Андрей Усенко, который также был известен как основатель и директор "Ведущей продовольственной компании ВС", "Мезон-К" и "Адмет-Групп" из этой группы.
При Януковиче различные участники этой группы фирм также имели около половины пищевых подрядов, а остальные делили другие участники рынка.
Таблица. Пищевые подрядчики армии (млн грн., Жирным выделено "генерал-енакиевскую" группу)