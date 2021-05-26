При Зеленском Минобороны впервые "слило" одному монополисту 85% подрядов на питание военнослужащих, - СМИ

Министерство обороны Украины 30 апреля по результатам тендеров заключило два соглашения с ООО "Військсервіс-Волонтер" о питании военнослужащих на общую сумму 1,02 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", об этом сообщается в системе "Прозорро".

Сначала по итогам аукционов заключили контракты на 1,2 млрд грн. Но в тот же день сумма была снижена дополнительным соглашением до 1,02 млрд грн. из-за уменьшения объема заказа. Аукционы состоялись еще в декабре, однако с тех пор тянулись обжалования результатов. Поэтому заказ был уменьшен на ту сумму, которую потратили в период обжалования.

Для военнослужащих Киева и шести областей заказали организацию питания по 30 грн. за услугу и продукты по каталогу по 81 грн. за комплект. Цены соответствуют зимним ценам для других областей от этой же фирмы. При этом цены оптовой поставки для армии выше розничных цен в супермаркетах. Например, по каталогу морковь будет стоить военнослужащим 9,90 грн/кг. В декабре ее средняя розничная цена в супермаркетах была вдвое ниже - 4,67 грн/кг, а с тех пор к маю выросла до 8,66 грн/кг. И снова подешевеет с началом нового сезона.

В то же время цены организации питания от "Військсервіс-Волонтер" были выше предложения ООО "Ресурс-Сервис КМ", которое зимой получило часть подрядов Минобороны на 7-20% дешевле - по 25-28 грн. за услугу. Год назад комплекты продуктов от других компаний стоили на 11-17% дешевле - 69-73 грн.

Как пишет издание, экономия на последних тендерах оказалась нулевой, ведь "Військсервіс-Волонтер предложил услуги по ожидаемой стоимости и не делал шаги во время аукционов. На обоих тендерах он был самым дорогим. Пять участников с несколько более низким ценами отклонили. ФЛП Аврахова Екатерина Григорьевна - за неуплату тендерного обеспечения, а ООО "ОК Ленд Фуд", ООО "Фабрика вкуса" и ООО "Премиум Финанс Групп" - из-за не устранения недостатков.

ООО "Премиум Компани" отклонили по заключению Госаудитслужбы. Основаниями стали медицинские книжки, где работодателем указан другой участник "Премиум Финанс Групп", и отсутствие изотермических фургонов с холодильным оборудованием или рефрижераторов для доставки продуктов. Кроме того, Киевская городская прокуратура сообщила заказчику, что эта фирма предоставила недостоверные сведения об опыте.

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Отмечается, что компания зашла на торги Минобороны во времена Петра Порошенко три года назад и с тех пор получила подрядов по питанию военнослужащих на сумму 6,02 млрд грн.

Результат этого сезона является рекордным для "Військсервіс-Волонтер": фирма получила на питание солдат в 2021 году подряды на 3,68 млрд грн, или 85% от всех подрядов Минобороны под руководством Андрея Тарана (часть была заключена в декабре 2020 года, остальные в 2021, см. таблицу ниже).

В 2019-2020 годах при министре Андрее Загороднюке фирма имела 26%. Тогда подряды были разделены гораздо равномернее, причем впервые за эти годы долю получал армейский концерн "Военторгсервис".

В последний год правления Порошенко и его советника Юрия Бирюкова при министре Степане Полтораке "Військсервіс-Волонтер" имел 55% подрядов.

Формально учредителями ООО "Вийськсервис-Волонтер" с уставным капиталом в 35 тыс грн. являются киевляне Сергей Ветер и Надежда Зинина. Однако АМКУ ранее установил связь этой фирмы с рядом других компаний и оштрафовал их всех на 869 млн грн. за сговор на пищевых тендерах армии в 2016 году.

Компания связана с группировкой фирм, у которой ранее было неформальное название "генерал-енакиевские". Оно получило такое название, поскольку держало монополию на питание солдат еще со времен Виктора Януковича и было связано с тогдашним министром обороны Михаилом Ежелем и Юрой Енакиевским. В разные годы она была представлена ​​на тендерах Минобороны фирмами "Геус-Групп", "Ректан", "Военторг", "Продвсесвит", "Транс Логистик Центр", "Время желаний" и другими.

Складские помещения "Військсервіс-Волонтер" зарегистрированы по тому же адресу, который ранее указывал на торгах "Военторг" Ривненская обл., г. Дубровица, ул. Железнодорожная, д. 16-б. Кроме того, обе фирмы фигурировали в одном уголовном производстве, которое прокуратура в 2016 году начинала по подозрению в неуплате налогов. "Военторгом" владел и руководил Андрей Усенко, который также был известен как основатель и директор "Ведущей продовольственной компании ВС", "Мезон-К" и "Адмет-Групп" из этой группы.

При Януковиче различные участники этой группы фирм также имели около половины пищевых подрядов, а остальные делили другие участники рынка.

Таблица. Пищевые подрядчики армии (млн грн., Жирным выделено "генерал-енакиевскую" группу)









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