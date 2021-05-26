Прокуроры США изъяли доказательства из электронной почты предположительно Луценко и Насирова по делу Джулиани, - Bloomberg

В рамках расследования против бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани федеральные прокуроры Нью-Йорка изъяли доказательства из электронной почты, предположительно принадлежащей бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко, бывшему главе фискальной службы Роману Насирову и бизнесмену Александру Левину.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщается, имена украинцев были отредактированы, но изменения были сделаны таким образом, что имена стало видно при копировании текста и его просмотре в текстовом редакторе.

Адвокат Джозеф Бонди утверждал, что доказательства были вместе с материалами, изъятыми Федеральным бюро расследований 28 апреля в ходе рейдов на дом и офис Джулиани.

Издания пишут, что Бонди отказался от комментариев. Представитель прокурора США Одри Штраусс на Манхэттене, офис которой расследует дело Джулиани, отказался от комментариев. Костелло, адвокат Джулиани, не ответил на запрос о комментарии. Луценко во вторник сообщил, что "у него нет новостей" и что он "не общался с Джулиани ни по телефону, ни по почте".

Прокуратура изучает, нарушал ли Джулиани законы о лоббировании, когда действовал как незарегистрированный иностранный агент, работая на Трампа.

Читайте также: ФБР расследует деятельность Джулиани в Украине и проводит новые обыски