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За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак

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За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак
Глава департамента киберполиции Александр Гринчак оценил возможность уголовной ответственности за комментарий в соцсетях. В Украине ее пока нет.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Гринчака, в СБУ есть свой отдел по терроризму, которому передают информацию, если видят какой-то призыв, связанный с терроризмом.

"Если это просто перепост или комментарий, то уголовной ответственности нет", - добавил глава департамента киберполиции.

В то же время, если человек в Facebook "удивит" сообщением о плане осуществить террористический акт, то его слова уже несут весомые последствия и есть состав преступления. Facebook тоже за этим следит и на это реагирует.

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Топ комментарии

  • Nataly 1135c174
    еще те террористки - сам бубочка их боится ))
  • Підлога Маккартні
    За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 3915

    За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 559
  • Підлога Маккартні
    "Если это просто перепост или комментарий, то уголовной ответственности нет", - добавил глава департамента киберполиции.

    Теперь понятно, то был перепост, по этому нет уголовной ответственности:


    За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 645
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