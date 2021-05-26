За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак

Глава департамента киберполиции Александр Гринчак оценил возможность уголовной ответственности за комментарий в соцсетях. В Украине ее пока нет.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Гринчака, в СБУ есть свой отдел по терроризму, которому передают информацию, если видят какой-то призыв, связанный с терроризмом.

"Если это просто перепост или комментарий, то уголовной ответственности нет", - добавил глава департамента киберполиции.

В то же время, если человек в Facebook "удивит" сообщением о плане осуществить террористический акт, то его слова уже несут весомые последствия и есть состав преступления. Facebook тоже за этим следит и на это реагирует.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хакеру, разработавшему один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на банки, сообщено о подозрении, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА