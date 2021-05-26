В мире зафиксировали уже более 168,5 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 3,4 млн. Только за последние сутки умерли 12 тыс. человек

По состоянию на утро 26 мая в мире зарегистрировали 523 429 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 12 086 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 168 532 575 случаев инфицирования, из них 523 429 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 499 942 человек, из них 12 086 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 150 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 28-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6, по летальным случаям - 7-ю и 2-ю позицию соответственно.