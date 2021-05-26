Кабмин предложит СНБО ввести санкции против 11 российских актеров

Кабинет Министров планирует на сегодняшнем заседании ввести санкции против 11 российских представителей сферы культуры и искусств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня правительства.

Докладывать по данному вопросу будет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Так, в трехдневный срок предлагается вынести на рассмотрение СНБО возможность введения санкций в отношении следующих актеров:



- Владимира Вдовиченкова;

- Жанны Эппле;

- Ольги Кабо;

- Дмитрия Орлова;

- Александра Петрова;

- Евгения Пронина;

- Анастасии Сланевской;

- Евгения Стычкина;

- Ярослава Сумишевского;

- Павла Трубинера;

- Алексея Чадова.

Санкции предлагают ввести сроком на три года.

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Кроме того, глава МВД Арсен Аваков инициировал изменения в нормы питания военнослужащих Вооруженных сил и других военных формирований, а глава Минобороны Андрей Таран - утверждение перечня международных специализированных организаций, их представительств, осуществляющих закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения.

Министр экономики Алексей Любченко инициировал рассмотрение проекта постановления об утверждении порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по строительству пограничных инспекционных постов и улучшению доступа сельскохозяйственных малых и средних предприятий к экспортным рынкам.

В то же время, на заседании Кабмина планируют согласовать и проекты указов президента о Дне администратора центра предоставления административных услуг, а также о назначении государственных стипендий чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр. Кроме того, правительство может согласовать проект распоряжения президента о делегации Украины для участия в работе 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

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