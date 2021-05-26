Руководство Службы безопасности никогда не докладывало, что у них есть архивы разговоров Медведчука, - Турчинов

Служба безопасности Украины, так же как и другие силовые органы, ранее не докладывала о записях разговоров лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Об этом в эфире "Прямого" сказал глава Верховной Рады Украины в 2014 году, исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2014-2019 годах Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Давайте говорить о самих пленках. Я недаром обратил внимание, что ни одна силовая структура Украины не берет на себя правовую ответственность за эти пленки. Почему? Потому что если бы этот формат проводился в рамках реальных расследований и правового поля Украины, то уголовные дела должны быть открыты именно тогда, когда была получена эта информация", — говорит Турчинов.

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"Сегодня стоит вопрос: почему, когда пленки датируются 2014, 2015, 2016 годами, не были открыты уголовные дела? Именно это и нужно проверить. Надо определить, какой "крот" получал эту информацию: украинский, или может это с российской подачи. Почему не были открыты конкретные уголовные дела, когда была получена эта информация", — отметил Турчинов.

"Руководство Службы безопасности никогда не докладывало, что они владеют архивами разговоров Медведчука. Более того, журналисты, которые тиражируют эту информацию, они же опираются не на решения судов, не на заявления украинских спецслужб, которые сейчас, к сожалению, все больше и больше политизируются. Они (журналисты. – Ред.) ориентируются на темники, которые им присылают от этих же анонимов, которые предоставляют эти пленки. И там дата – разговор состоялся, условно говоря, в 2015 году. Представим, что это не 2015 год, а этот разговор состоялся в 2020 году. Совсем другой контекст, совсем другой "он" или "главный" и так далее. Это более логично. Эта информация могла быть получена позже и она касается оценки действующей власти и руководителей, которые тоже не фигурируют фамилиями. А что касается "главного", то для Медведчука кажется, очевидно, всегда был и остается Путин. Поэтому более логично понимать кто для него реально "главный", — отметил Турчинов.