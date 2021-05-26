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В Киев прибыла первая партия вакцины Pfizer, закупленной за средства государственного бюджета

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В Киев прибыла первая партия вакцины Pfizer, закупленной за средства государственного бюджета
Утром 26 мая в Украину прибыла партия вакцины от коронавируса компании Pfizer. Это первая поставка вакцины Pfizer, которая была приобретена за счет государственного бюджета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Самолет с партией вакцины Pfizer прибыл в международный аэропорт "Киев". Теперь вакцина должна пройти растаможку, после чего ее отправят на склад, а уже оттуда развезут по регионам Украины.

Напомним, 18 мая в Киев прибыли первые 122 тысячи доз вакцины Pfizer от COVAX. Сообщалось, что до конца недели доставят еще 350 тысяч доз.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Квартал кинувся на ірадром, а попереду Голабаротька на лісапеті щоб пропіаритись.
  • Olexandr Chornogorodskij
    ця відразу своїм піде
  • 5 копійок
    Згадай що писали зебіли до президентських виборів. Тепер тримайте отвєтку і не кажіть що мало.
    До Києва прибула перша партія вакцини Pfizer, закупленої за кошти державного бюджету - Цензор.НЕТ 6772
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