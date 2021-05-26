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На Херсонщине учителя просят повлиять на восьмиклассника, который срывает уроки, буллит их и учащихся, - Нацполиция

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В Херсонское районное управление полиции поступило представление от администрации школы пгт Камышаны. Педагогический коллектив просил повлиять на поведение восьмиклассника, который ежедневно унижает учителей, срывает уроки и оскорбляет других участников образовательного процесса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Херсонской области.

Отмечается, что инспектор ювенальной превенции пообщалась с педагогическим коллективом и детьми учебного заведения, а также с родителями парня. По словам учителей, мальчик ведет себя агрессивно, как с ними, так и со всеми детьми. Также он постоянно высказывается нецензурной бранью в отношении всех участников образовательного процесса.

Семья мальчика состоит на учете как неблагонадежная. Мать ученика не может справиться с ним. По ее словам, мальчик так же ведет себя и дома. В отношении матери мальчика составлен административный протокол по ст.173-4 "буллинг (травля) участника образовательного процесса" КоАП.

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На Херсонщине учителя просят повлиять на восьмиклассника, который срывает уроки, буллит их и учащихся, - Нацполиция 01

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Топ комментарии

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Отправьте его к кандидату наук Киве на повышение квалификации. На Херсонщине учителя просят повлиять на 8-классника, который срывает уроки, буллит их и других детей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5251
  • Антип61
    В свое время, в 80-х годах, в одной африканской стране в школах в классе было по 24 ученика, каждый по одному за партой и двое взрослых. Один - учитель-иностранец, другой - местный, педагог по дисциплине (с резиновой дубинкой). Когда кто-то из учеников нарушал дисциплину или даже просто отвлекался на посторонние занятия - тут же удар дубинкой по плечам с замечанием "Наша бедная страна тратит валюту на обучение вас, чтобы вы были лучше и умнее старшегопоколения, не разбазаривайте валюту!".
  • Антон Чигур
    От проблема! Споймайте его вечером и навешайте пистюлей хороших, только так щенок поймет!
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