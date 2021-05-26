На Херсонщине учителя просят повлиять на восьмиклассника, который срывает уроки, буллит их и учащихся, - Нацполиция
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В Херсонское районное управление полиции поступило представление от администрации школы пгт Камышаны. Педагогический коллектив просил повлиять на поведение восьмиклассника, который ежедневно унижает учителей, срывает уроки и оскорбляет других участников образовательного процесса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Херсонской области.
Отмечается, что инспектор ювенальной превенции пообщалась с педагогическим коллективом и детьми учебного заведения, а также с родителями парня. По словам учителей, мальчик ведет себя агрессивно, как с ними, так и со всеми детьми. Также он постоянно высказывается нецензурной бранью в отношении всех участников образовательного процесса.
Семья мальчика состоит на учете как неблагонадежная. Мать ученика не может справиться с ним. По ее словам, мальчик так же ведет себя и дома. В отношении матери мальчика составлен административный протокол по ст.173-4 "буллинг (травля) участника образовательного процесса" КоАП.