Латвия ограничила авиасообщение с Беларусью и не будет обслуживать самолеты стран, использующих воздушное пространство РБ

Правительство Латвии во вторник вечером ввело для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Беларуси, ограничения на использование воздушного пространства Латвии и латвийских аэропортов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщили в латвийском министерстве сообщения.

Также ограничено право латвийских самолетов использовать воздушное пространство и аэропорты Беларуси. Решение вступает в силу немедленно.

Решение правительства Латвии также предусматривает, что аэропорты Латвии не обслуживают самолеты других стран, которые используют воздушное пространство Беларуси на своем маршруте.

Таким образом, Латвия приостановит действие разрешения на полеты авиакомпании "Белавиа" и не будет выдавать разрешения на нерегулярные полеты белорусским перевозчикам. Также будет приостановлено действие разрешения АirBaltic на маршрут в Минск.

Эти решения приняты в ответ на действия белорусских властей по посадке гражданского пассажирского самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска.

Как отметил глава латвийского Минсообщения Талис Линкайтс, убытки из-за прекращения авиасообщения с Беларусью ожидаемы, но не будут очень значительными.

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"Убытки из-за прекращения авиасообщения Латвии с Беларусью будут исчисляться тысячами евро. Принимая решение об ограничениях, мы просили всех, кого это коснется, предоставить информацию об убытках, какие могут возникнуть. Убытки не будут измеряться миллионами", - сказал он в передаче "900 секунд" на телеканале TV3.

Также, по словам министра, не исключено, что со стороны Европейского союза будут доступны компенсационные механизмы.

Как долго будет приостановлено авиасообщение, Линкайтс не прогнозирует. Он отметил, что до пандемии COVID-19 рейсы между Ригой и Минском были одними из самых востребованных, но во время пандемии полетов было немного. Латвийская airBaltic летом планировала на этом маршруте до трех рейсов в неделю, столько же - "Белавиа".