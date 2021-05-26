ГБР проводит обыск в Доме профсоюзов, - ФПУ

Сегодня, 26 мая, с 9.30 сотрудники Государственного бюро проводят обыски и изъятие служебных документов Федерации профсоюзов Украины в Доме профсоюзов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу ФПУ.

"В кабинете избранного вчера на VIIІ-м Съезде Федерации профсоюзов Украины председателя ФПУ Григория Осового, правовом и имущественном департаментах без предъявления каких-либо обвинений", - сообщает пресс-служба ФПУ.

Отметим, что на сайте ГБР в настоящее время нет информации об обыске в Федерации профсоюзов Украины.

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