Президент KSE Милованов о заказе "Укроборонпромом" исследования за 1,7 млн грн: Является ли это коррупцией? Нет. Более подробная информация - закрыта
Об этом Милованов написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
За день до того, как президент Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом "Киевской школы экономики", "Укроборонпром" заказал у "Киевской школы экономики" исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему. Закупку провели без проведения аукциона.
"Является ли это коррупцией? Нет. Есть ли контракт с УОП ("Укроборонпромом". - Ред.)? Да. Но это и так известно из публичной информации", - рассказал Милованов.
"У KSE (Киевской школы экономики. - Ред.) достаточно долгое и разнообразное сотрудничество с УОП ("Укроборонпромом". - Ред.). Есть меморандум, есть учебные программы, есть исследование. Есть пресс-релиз на сайте университета о том, как мы управляем конфликтами интересов и что я не принимаю участия в этих проектах и представляю в отношениях со школой интересы УОП ("Укроборонпрома". - Ред.)", - акцентировал Милованов.
На просьбу уточнить тему исследования он написал: "Исследование по экономике сферы безопасности. На тему экономики безопасности. Более подробная информация является закрытой".