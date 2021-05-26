Президент KSE Милованов о заказе "Укроборонпромом" исследования за 1,7 млн грн: Является ли это коррупцией? Нет. Более подробная информация - закрыта

Президент Киевской школы экономики (KSE), член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов прокомментировал заказ "Укроборонпромом" у Киевской школы экономики исследования за 1,7 млн грн.

Об этом Милованов написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

За день до того, как президент Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом "Киевской школы экономики", "Укроборонпром" заказал у "Киевской школы экономики" исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему. Закупку провели без проведения аукциона.

"Является ли это коррупцией? Нет. Есть ли контракт с УОП ("Укроборонпромом". - Ред.)? Да. Но это и так известно из публичной информации", - рассказал Милованов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" заказал у "Киевской школы экономики" исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему

"У KSE (Киевской школы экономики. - Ред.) достаточно долгое и разнообразное сотрудничество с УОП ("Укроборонпромом". - Ред.). Есть меморандум, есть учебные программы, есть исследование. Есть пресс-релиз на сайте университета о том, как мы управляем конфликтами интересов и что я не принимаю участия в этих проектах и представляю в отношениях со школой интересы УОП ("Укроборонпрома". - Ред.)", - акцентировал Милованов.

На просьбу уточнить тему исследования он написал: "Исследование по экономике сферы безопасности. На тему экономики безопасности. Более подробная информация является закрытой".





