Ученый совет КНУ им. Шевченко рассмотрит вопрос лишения диктатора Лукашенко звания почетного доктора вуза

Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко рассмотрит вопрос о лишении диктатора Александра Лукашенко звания почетного доктора вуза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом заявили в пресс-службе университета.

"Предложение Бугрова в силе, будем рассматривать. Это будет внеочередное заседание, пока не могу дату назвать. Очередное заседание состоится 7 (июня. - Ред.), А это будет перед ним", - отметили в университете.

Ранее ректор КНУ им. Шевченко Бугров призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Евросоюз заморозил 3 млрд евро инвестиционной помощи Беларуси до тех пор, пока она не станет демократической. Кроме того лидеры Евросоюза решили закрыть для белорусских авиакомпаний пролет над территорией и доступ к аэропортам ЕС.

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