Ученый совет КНУ им. Шевченко рассмотрит вопрос лишения диктатора Лукашенко звания почетного доктора вуза
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом заявили в пресс-службе университета.
"Предложение Бугрова в силе, будем рассматривать. Это будет внеочередное заседание, пока не могу дату назвать. Очередное заседание состоится 7 (июня. - Ред.), А это будет перед ним", - отметили в университете.
Ранее ректор КНУ им. Шевченко Бугров призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Евросоюз заморозил 3 млрд евро инвестиционной помощи Беларуси до тех пор, пока она не станет демократической. Кроме того лидеры Евросоюза решили закрыть для белорусских авиакомпаний пролет над территорией и доступ к аэропортам ЕС.