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Запрет российских соцсетей положительно повлиял на общую обстановку, - Киберполиция

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Запрет российских соцсетей положительно повлиял на общую обстановку, - Киберполиция
Запрет российских социальных сетей таких как "ВКонтакте" и "Одноклассники" положительно повлиял на общую ситуацию в Украине. Такую практику нужно продолжать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Киберполиции Александр Гринчак.

По его словам, после блокировки пользоваться этими соцсетями стало неудобно, поскольку чтобы к ним подключиться, нужно "напрячься".

"Но зачем человеку прилагать дополнительное усилие, если есть масса других доступных соцсетей? Потому мы наблюдаем ощутимый спад посещаемости российских соцсетей и отток аудитории из сервисов, которые попали в санкционный список. Это положительно повлияло на общую обстановку. Нужно продолжать", - объяснил Гринчак.

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Топ комментарии

  • 4 Повістки
    Запрет российских соцсетей положительно повлиял на общую обстановку, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 6452
  • Вла
    а якщо б увели візовий режим з країною-агресоркою та припинили залізничне сполучення, то обстановка покращилася б ще більше
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Та невже?...

    "патріот" СерЛєщ в 2017 після заборони рашеських соцмереж:

    "Лещенко про заборону соцмереж: Цим займаються авторитарні режими."



    https://www.pravda.com.ua/news/2017/05/19/7144415/
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