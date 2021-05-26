Запрет российских соцсетей положительно повлиял на общую обстановку, - Киберполиция
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Запрет российских социальных сетей таких как "ВКонтакте" и "Одноклассники" положительно повлиял на общую ситуацию в Украине. Такую практику нужно продолжать.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Киберполиции Александр Гринчак.
По его словам, после блокировки пользоваться этими соцсетями стало неудобно, поскольку чтобы к ним подключиться, нужно "напрячься".
"Но зачем человеку прилагать дополнительное усилие, если есть масса других доступных соцсетей? Потому мы наблюдаем ощутимый спад посещаемости российских соцсетей и отток аудитории из сервисов, которые попали в санкционный список. Это положительно повлияло на общую обстановку. Нужно продолжать", - объяснил Гринчак.