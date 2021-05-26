В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в мире

В течение прошлой недели количество новых случаев и смертей от коронавируса продолжало уменьшаться.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По данным ВОЗ, за последние семь дней в мире было зарегистрировано 4144658 новых случаев заболевания коронавирусом и 84306 смертей от него, что на 14% и 2% соответственно меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Европейский регион сообщил о наибольшем уменьшении количества новых случаев заболевания и смертности за последнюю неделю, за ним - регион Юго-Восточной Азии.

Количество случаев, о которых сообщали регионы Северной и Южной Америк, Восточного Средиземноморья, Африки и западной части Тихого океана, было подобно к зарегистрированным на предыдущей неделе.

В то же время регион западной части Тихого океана сообщил о наибольшем увеличении количества смертей, тогда как другие регионы проинформировали об уменьшении или подобных к предыдущей неделе цифрах.

Однако несмотря на глобальную тенденцию к уменьшению новых случаев COVID-19 в течение последних четырех недель, частота появления случаев COVID-19 и смертей остается высокой, а во многих странах мира наблюдается значительное их увеличение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Индийский" штамм коронавируса официально выявлен в 53 странах, - ВОЗ

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в Индии (1846055; снижение на 23% по сравнению с предыдущим недельным периодом), Бразилии (451 424, увеличение на 3%), Аргентине (213046 новых случаев, увеличение на 41%), США (188 410, снижение на 20%) и Колумбии (107590, уменьшение на 7%).

Как отмечается, ВОЗ дифференцирует варианты SARS-CoV-2, имеющие наибольшее значение для общественного здоровья, как: вариант, представляющий интерес (Variant of Interest, VOI) и вариант, вызывающий беспокойство (Variant of Concern, VOC).

Варианты SARS-CoV-2 регулярно оценивают по тому, приводят ли они к изменениям в трансмисивности (передаваемости), клинической картине и тяжести течения заболевания или нуждаются в изменении мер реагирования. Национальные органы власти также могут определять другие варианты, представляющие интерес или вызывающие беспокойство, на местном уровне.

ВОЗ назвала четыре варианта SARS-CoV-2, вызывающие беспокойство: B.1.1.7 - "британский" штамм; B.1.351 - "южноафриканский" штамм; B.1.1.28.1 или P.1 - "бразильский" штамм; B.1.617 - "индийский" штамм.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 26 мая зафиксировали 168 526 627 случаев заражения коронавирусом. В частности выявлено 3499712 смертей, выздоровели 150 045 033 человека.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (33947189), Индия (27156382) и Бразилия (16195981).