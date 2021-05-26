Верховный Суд начал рассмотрение иска Тупицкого об обжаловании отстранения от должности судьи КС
Как сообщает пресс-служба суда, во время заседания стало известно, что ВС постановлением от 24 мая уже открыл производство по иску Тупицкого с таким же предметом спора, передает Цензор.НЕТ.
Поэтому, суд объединил два дела в одно производство, ведь они имеют одинаковых истцов, ответчиков и предмет спора.
Судебная коллегия КАС ВС предоставила возможность сторонам по делу ознакомиться с содержанием постановления и скорректировать свои ходатайства и способы защиты.
Следующее судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 16:00 13 июля.
Как сообщалось, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указ от 14 мая 2013 года №256 о назначении Тупицкого судьей КС. Этим же указом он отменил указ о назначении судьей КС Касминина. В документе отмечается, что "отдельные судьи КС, назначенные Виктором Януковичем, продолжая исполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина".