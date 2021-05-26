Лукашенко не побеждает, он в отчаянии, - Washington Post

Запугивание и репрессии не остановили белорусскую оппозицию, поэтому белорусский автократ идет на отчаянные шаги.

Похищение оппозиционного журналиста прямо из самолета над Беларусью было жестоким и простым посланием для политических оппонентов Александра Лукашенко: "Мы достанем вас где угодно". Получается, "плохие парни" побеждают в Беларуси? Иногда так может казаться. Но из принудительного приземления рейса Ryanair в Минске и заключения Романа Протасевича можно вынести другой урок, - пишет Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Даже несмотря на такое возмутительное запугивание, стена страха рушится в Беларуси. И "плохие парни" в отчаянии. Оппозиция никуда не делась. А после грубой атаки в воскресенье она может только увеличиться.

Евросоюз отреагировал жесткими санкциями через день после принудительного приземления самолета Ryanair, дав начало процессу, который заблокирует воздушные перелеты между ЕС и Беларусью вообще. Изоляция белорусского диктатора усиливается. Ходят слухи, что даже Владимиру Путину он не нравится.

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Долговременные протесты в Беларуси не привлекают внимание, но они вдохновляют. Блогер Сергей Тихановский в прошлом году объявил о намерении бросить вызов Лукашенко на президентских выборах в прошлом августе. Когда его арестовали через два дня после того, его жена Светлана заменила его и выдвинула свою кандидатуру. Тихановская провела яркую предвыборную кампанию и утверждает, что победила, набрав 60-70% голосов. Лукашенко же настаивает, что за него проголосовали 80% белорусов. Он арестовал всех членов Координационного совета оппозиции, который был создан для организации передачи власти.

После этого вспыхнули масштабные протесты. Десятки тысяч людей вышли на улицы с бело-красно-белыми флагами, требуя "остановить таракана". Лукашенко арестовал примерно 35 тысяч человек. Протесты продолжились, но более осторожно. За демонстрацию национальных цветов на улице начали сразу же арестовывать. Поэтому белорусы начали вывешивать белье, придерживаясь красно-бело-красного шаблона. Или же носить носки такого цвета. Журналиста Игоря Лосика арестовали в июне 2020 года. Но Протасевич продолжил вести блог под названием NEXTA в приложении Telegram. Агенты КГБ били и арестовывали людей. Но молодые журналисты и их сторонники продолжали делиться правдой.

Именно это и привело к ужасной диверсии на борту самолета Ryanair с целью арестовать Протасевича. Автократические правители уже не видят другого способа. Издание сравнивает историю Протасевича с убийством журналиста Джамала Кашогги в Саудовской Аравии.

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"Кто кажется отчаянным и напуганным в этих атаках? Это бандиты, которые не могут остановить несогласных иным способом, кроме как похитить их", - говорится в статье.

Протасевич не сел на рейс из Афин в Вильнюс, чтобы стать мучеником. Он - журналист, который живет в изгнании, путешествуя из одного города ЕС в другой. Но он продолжал выполнять свою работу, несмотря на волну арестов дома.

Реакция России на угон самолета Ryanair была циничной, но важной.

"Шокирует то, что Запад называет инцидент в белорусском воздушном пространстве "шокирующим"", - написала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Она указала на принудительное приземление боливийского самолета в Австрии в 2013 году, на борту которого был Эдвард Сноуден, разоблачивший тайны Агентства национальной безопасности США. Интересно, что Захарова выбрала именно этот пример. Она могла бы напомнить о других случаях, когда американское правительство пыталось заставить Гражданские самолеты приземлиться из-за подозрений, что на борту были террористы.

В мире идет битва между автократическими лидерами и молодыми активистами, которые хотят право высказываться свободно. Это происходит в России, Китае, Турции, Саудовской Аравии, Египте, а также в ряде других стран включая Белоруссию. Администрация Байдена рассматривает это как битву за сохранение мирового порядка на основе правил.

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Но если США хотят возглавить эту борьбу, они не могут быть лицемерными. Ведь даже плохие вещи, которые совершают американцы, копируют другие народы с меньшей скрупулезностью. Америка ведет войну против "Аль-Каиды" с помощью беспилотников. Азербайджан повторяет это в битве с армянами в Нагорном Карабахе. Американцы допрашивают подозреваемых в терроризме. Саудовская Аравия и Беларусь похищают или убивают журналистов, не согласных с властью.

Президент Байден хочет бороться с диктаторами без начала новой Холодной войны. Он заложит основу для этого, когда встретится с Путиным 16 июня в Женеве. Издание советует Байдену надеть красно-бело-красные носки на эту встречу, чтобы напомнить, на чьей он стороне.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.