Байдена и Путина ждет напряженный и неудобный разговор, - BBC

Еще в прошлом месяце лидер США Джо Байден заявил, что в ближайшее время планирует встретиться лицом к лицу с президентом России Владимиром Путиным. Теперь известны дата и место саммита, однако Байдена и Путина ждет напряженный и неудобный разговор.

Об этом пишет BBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Первый американо-российский саммит со времени вступления Байдена на пост президента США состоится в Женеве, Швейцария, 16 июня. Встреча пройдет в конце уже запланированной поездки Байдена в Великобританию на саммит G7 и в Брюссель на встречу лидеров НАТО. Это дает президенту США достаточно времени, чтобы выслушать американских союзников перед тем, как начать беседу с Путиным.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на саммите будет рассмотрен "полный спектр важных вопросов", поскольку США стремятся "восстановить предсказуемость и стабильность" своих отношений с Россией.

Фактически это же звучало в комментариях госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Исландии на прошлой неделе, поскольку, по его словам, целью Байдена были "предсказуемые, стабильные отношения с Россией".

"Когда Байден и Путин встретятся, им будет о чем поговорить. Краткий перечень тем включая контроль над вооружением, проблему изменения климата, российские войска вблизи границы Украины, кибератаки Кремля, включая атаку SolarWinds в 2020 году на правительственные структуры США и частные компьютерные сети, а также попытку отравления и заключение российского диссидента Алексея Навального.

Разговор обещает быть напряженным, поскольку Байден и Путин уже обменялись "жесткими" комментариями друг относительно друга на фоне роста напряженности в последние месяцы", - подчеркивает издание.

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В интервью Байден назвал Путина "убийцей", заставив Россию временно отозвать своего посла в США, а Путин, в свою очередь, ответил детской поговоркой "кто как обзывается, сам так и называется", а затем сухо пожелал Байдену "добра и здоровья".

Нет четких ожиданий относительно ощутимых результатов этой встречи, кроме надежд, что саммит приведет к стабилизации отношений между сторонами.

Текущей напряженности между США и Россией способствуют новые санкции, которые администрация Байдена ввела в прошлом месяце в качестве наказания за хакерские атаки. Санкции включали новые ограничения операций между финансовыми учреждениями США и российским правительством, а также ограничения для российского бизнеса и высылку некоторых российских дипломатов.

Если бы санкции были дипломатическим рычагом влияния, то объявление на прошлой неделе о том, что администрация Байдена отменит некоторые ограничения против почти завершенного газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией, могло бы помочь ослабить напряженность между США и Россией накануне саммита. По мнению администрации Байдена, это позволяет избежать напряженности с Германией, ведь США намерены восстановить отношения с ЕС.

Если предсказуемость и стабильность в отношениях с Россией является частью политической цели Байдена, это показывает резкий контраст с четырьмя годами президентства Дональда Трампа, начавшихся с подозрений, которые подтвердило американское разведывательное сообщество, о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года и фактически помогла Трампу победить тогдашнюю кандидатку от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Эти заявления бросают тень на большую часть президентства Трампа.

Когда в июле 2018 года Трамп и Путин провели свой первый и единственный саммит "один на один" в Хельсинки (Финляндия), Трамп противоречиво заявил, что верит в слова Путина о непричастности России к вмешательству в американские выборы. Тогда как американская разведка придерживается противоположного мнения.

Во время своей президентской кампании и в течение всего времени пребывания в должности Трамп неоднократно демонстрировал приверженность к Путину, хотя его администрация, после некоторой задержки, все-таки продлила санкции против России.

Риторика администрации Байдена в отношении России была заметно другой, но ее действия не всегда соответствовали жестким словам. Это привело к критике политики Белого дома в отношении Кремля как со стороны политических друзей, так и врагов.

После объявления об отказе от некоторых санкций против "Северного потока-2" председатель Комитета по иностранным делам Сената, демократ Роберт Менендес раскритиковал такое решение администрации Байдена. Он заявил, что не видит, как этот шаг поможет "противодействовать российской агрессии в Европе".

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И вскоре после обнародования информации о саммите Байдена и Путина сенатор-республиканец Бен Сасс раскритиковал политику Байдена по ряду фронтов, включая недавнюю спецоперацию самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко по перехвату пассажирского самолета и последующего ареста журналиста Романа Протасевича.

"Мы делаем подарок Путину перед саммитом? Путин заключил оппозиционера Алексея Навального, а его марионетка Лукашенко захватил самолет, чтобы арестовать Романа Протасевича. Вместо того, чтобы обращаться с Путиным как с бандитом, который боится собственного народа, мы передаем ему заветный трубопровод "Северный поток-2" и легитимизируем его действия перед саммитом. Это показывает слабость", - отметил он в заявлении.

Американо-российские саммиты - это всегда поиск дипломатического баланса, когда президенты США должны проходить тонкую грань. Байден, как бывший вице-президент и давний эксперт по внешним отношениям в Сенате, имеет много опыта на дипломатической арене и, похоже, любит проводить личные встречи с мировыми лидерами.

Однако саммит в Женеве станет одним из крупнейших испытаний личной политической карьеры Байдена, резюмирует BBC.