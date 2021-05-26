Россия объявила persona nоn grata сотрудника посольства Болгарии в РФ

26 мая посол Болгарии в РФ Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота об объявлении "persona nоn grata" сотрудника посольства Болгарии в России.