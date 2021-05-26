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Лукашенко решил, что Запад давит на Беларусь из зависти

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Лукашенко решил, что Запад давит на Беларусь из зависти
Беларусь - это сильная и независимая страна особенных, гордых людей, с обостренным чувством справедливости.

Об этом заявил захвативший власть в стране "президент" Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Посмотрите, какое сегодня идет беспрецедентное давление на страну, как нас хотят агрессивно проучить, поставить на место, спровоцировать с использованием самых грязных методов и технологий. Вся эскалация со стороны Запада - это их зависть, бессилие и злоба от того, что у них не получилось осуществить в Беларуси вооруженный мятеж и государственный переворот. И не получится. А знаете, почему? Не потому, что я или вы, все мы такие крутые или у нас лучшие спецслужбы в мире (хотя это отчасти и так). А потому, что Беларусь - это сильная и независимая страна особенных, гордых людей, с обостренным чувством справедливости", - заявил белорусский диктатор.

При этом он возмутился, что его режим сравнивают с диктатурой.

 "Много криков о диктатуре. В чем она проявляется? В том, что не допускаем вандализма, надругательства над государственной символикой? Разрушения национальных основ и традиций?" - возразил он.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Все эти глупые разговоры только лишь из-за желания сберечь навечно в президентском кресле собственную задницу? Тьфу,мерзость.
  • Amber
    Самоуверенный идиот и мерзкий убийца , только может так говорить !
  • AbOriginal_UA
    Это же естественно ! Запад сгорает от зависти, что у них нет:
    - трактора "Беларусь"
    - грузовиков "МАЗ"
    - земляной картошки
    - креветок производства БР
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