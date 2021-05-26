Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ

Через девять месяцев после того, как пенсионерка из Минска оставила комментарий в социальных сетях под сообщением об избиении протестующих, ее пришли задерживать восемь милиционеров, в том числе два полковника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом случае изданию "ГОРДОН" рассказал руководитель белорусской службы "Радыё Свабода" Александр Лукашук.

"Недавно мы делали подробный репортаж об учительнице из Минска, которая уже находится на пенсии. В ее дом приехали в 7:00 восемь сотрудников милиции из Могилева. Среди них было два полковника. Более полугода назад эта женщина оставила комментарий под сообщением о том, как милиция избивала людей. Она написала всего одно слово: "Тварь". Оно не относится к разряду запрещенных или сильно оскорбительных", – сообщил Лукашук.

Он отметил, что учительницу вывезли в другой город, где над ней издевались пять дней.

"Женщину задержали, посадили в машину и отвезли за 200 км от дома в Могилев. Пять дней над ней издевались – заставляли догола раздеваться, ее оскорбляли. В камере, где держали женщину, не было ни матрасов, ни подушек и все время горел свет. Когда за ней поехал сын, у него конфисковали машину. Через пять дней женщину вернули в Минск и сказали, что теперь ее будут судить. И это за всего одно слово", – подчеркнул Лукашук.

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По его словам, социальные сети стали предметом тщательного изучения белорусских спецслужб.

"Предметом особого внимания спецслужб стали уже не столько новости, видео или аналитика, которые публикуются, сколько поведение аудитории – лайки, комментарии, размещение дополнительной информации. Огромный аппарат с помощью, как я понимаю, достаточно современных алгоритмов ведет подробное изучение, кто и что пишет", – подчеркнул Лукашук.

Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа по декабря 2020 года в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили до 100 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

По состоянию на 26 мая в Беларуси политическими заключенными признаны 421 человек, сообщил правозащитный центр "Весна". Большинство из них попало под уголовное преследование после президентских выборов.