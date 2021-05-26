Второй месяц в Украине снижается заболеваемость коронавирусом, - Шмыгаль
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В Украине второй месяц продолжается снижение динамики распространения коронавирусной инфекции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"В Украине уже второй месяц подряд происходит снижение динамики заболеваемости и стабилизация эпидемической ситуации. Давайте все вместе сделаем так, чтобы ситуация с пандемией в дальнейшем была контрилируемой. Это время ответственности для каждого из нас, чтобы не допустить очередных волн заболеваемости", - отметил глава правительства.
По словам Шмыгаля, Кабмин продолжает усиление медицинской системы и увеличение поставок вакцин в Украину.