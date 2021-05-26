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Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн, - Шмыгаль

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Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн, - Шмыгаль
Кабинет Министров одобрил проект закона о государственной поддержке при рождении ребенка или усыновлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Объем государственной поддержки при рождении ребенка или усыновлении предлагаем увеличить с 41 тыс. до 50 тыс. грн. Также будет предусматриваться увеличение размера в 2023 году и в дальнейшем на прогнозный показатель инфляции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласну проекту закона выплата 25% помощи будет проводится одноразово. Остальную сумму на протяжении 36 месяцев выплатят равными частями.

На заседании правительства премьер-министр заявил, что с 1 января 2023 года и в дальнейшем ежегодно с 1 января данная помощь будет увеличиваться на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен.

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Топ комментарии

  • irenka ko
    Зараз почнуть розмножуватись всі ті, для кого це єдиний заробіток.
  • 18c49ed2
    Только нормальные люди перед тем, как родить ребенка, думают как прокормить, одеть обуть и вырастить не в бедноте.
  • Юрій Ан
    Мендель таки беременна.
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