Кабмин согласовал назначение Чорной главой Кировоградской ОГА

Кабинет Министров Украины согласовал назначение Марии Чорной главой Кировоградской областной государственной администрации.

Соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства в среду и будет передан в Офис Президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина.

Мария Чорна на данный момент является директором департамента агропромышленного развития Кировоградской облгосадминистрации, а до этого была заместителем директора - начальником управления экономической политики и финансового обеспечения данного департамента.

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