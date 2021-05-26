Нынешние репрессии в Беларуси - следствие мягкости санкций в отношении Лукашенко, - Безсмертный

Уже очевидно и понятно, что северная граница для Украины - не менее опасна, чем восточная.

Об этом в комментарии для Цензор.НЕТ заявил украинский политик, посол Украины в Беларуси (2010-2011) Роман Безсмертный.

"Границы, так называемой красной линии, в обострении ситуации у Лукашенко нет. Но надо понимать молчание или мягкие действия будут еще больше провоцировать его. И сегодня возникла ситуация, при которой серьезный удар экономического плана - сразу остужает действия Минска. Потому что Россия на данном этапе не имеет ресурса, чтобы закрывать бюджетную и социальную дыру, которую представляет собой Лукашенко. Потому что она резко возрастает примерно до 7-8 миллиардов. Очевидно, что на сегодняшний день Лукашенко держится на российских инъекциях и мягкости оценки и действий против него как последнего диктатора в центре Европы. Еще в августе было очевидно, что в момент нарастания общественного сопротивления надо делать определенные шаги. Потому что все последующие действия порождены мягкостью санкционных шагов по отношению к Лукашенко и его окружению - они спровоцировали нынешние репрессии", - заявил он.

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"Уже очевидно и понятно, что северная граница для Украины - не менее опасна, чем восточная. А это значит, что Украине нужно немедленно продумать, разработать и приступить к реализации усилий и возможностей по сдерживанию потенциальной агрессии с севера. Надо разрабатывать эти подходы несмотря на заявления о том, что оттуда могут идти только тракторы", - отметил Безсмертный.

Более подробно с позицией других политиков о ситуации в Беларуси можно ознакомится в материале Цензор.НЕТ "Лукашенко перетворює Білорусь на концентраційний табір. Як реагувати Україні? Відповідають українські політики і дипломати" здесь.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.