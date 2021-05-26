Четвертый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси должен быть принят в июне, - журналист Йозвяк

Евросоюз планирует принять четвертый пакет санкций против режима захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко в июне.

Об этом на своей странице в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Четвертый пакет санкций в отношении Беларуси должен быть принят в июне. Тогда же должны быть составлены списки лиц, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair", - написал Джозвяк

Он отметил, что секторальные санкции, скорее всего, займут немного больше времени, но "цель - сделать это до летних каникул ЕС в августе".

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Как сообщалось ранее, лидеры 27 стран-членов Европейского Союза на саммите в понедельник, 24 мая, приняли политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС и призвали авиакомпании своих стран не летать над Беларусью.

Полеты над Беларусью остановили немецкая Lufthansa, французская Air France, финская Finnair, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландский KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании. Великобритания предписала своим авиакомпаниям не летать над Беларусью.