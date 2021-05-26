В экономике станет больше тени, - эксперт об изменениях в Налоговый кодекс
Предложенные Кабинетом Министров Украины изменения в Налоговый кодекс будут мешать предприятиям осуществлять свою хозяйственную деятельность и могут даже привести к остановке производства, отметил директор Департамента экономической политики ФРУ Сергей Саливон, говорится в сюжете "5 канала".
"То, что сейчас предлагают, – теперь любая глупость может стать проблемой для предприятий. Его активы будут попадать в залог и это ограничивает его возможности для ведения хозяйственной деятельности, а суд может рассматривать это месяцами или даже годами", – объясняет экономист.
"Еще больше тени станет в тех секторах, где это возможно. Что касается экономики в целом – то такие нововведения ухудшают климат и отбивают желание заниматься бизнесом в нашей в стране", – отмечает Сергей Саливон.
Инициированные властями налоговые изменения экономисты считают неприемлемыми. Потому что это, говорят, неизбежно приведет к остановке работающих предприятий и потере потенциальных инвесторов. Бизнесу же необходимо планировать и понимать свои расходы хотя бы на несколько лет вперед – иначе невозможны и развитие производства, и долгосрочные вложения, отмечают специалисты.