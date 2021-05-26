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В экономике станет больше тени, - эксперт об изменениях в Налоговый кодекс

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Инициированные властями налоговые изменения приведут к потере потенциальных инвесторов, говорят экономисты.

Предложенные Кабинетом Министров Украины изменения в Налоговый кодекс будут мешать предприятиям осуществлять свою хозяйственную деятельность и могут даже привести к остановке производства, отметил директор Департамента экономической политики ФРУ Сергей Саливон, говорится в сюжете "5 канала".

"То, что сейчас предлагают, – теперь любая глупость может стать проблемой для предприятий. Его активы будут попадать в залог и это ограничивает его возможности для ведения хозяйственной деятельности, а суд может рассматривать это месяцами или даже годами", – объясняет экономист.

"Еще больше тени станет в тех секторах, где это возможно. Что касается экономики в целом – то такие нововведения ухудшают климат и отбивают желание заниматься бизнесом в нашей в стране", – отмечает Сергей Саливон.

Инициированные властями налоговые изменения экономисты считают неприемлемыми. Потому что это, говорят, неизбежно приведет к остановке работающих предприятий и потере потенциальных инвесторов. Бизнесу же необходимо планировать и понимать свои расходы хотя бы на несколько лет вперед – иначе невозможны и развитие производства, и долгосрочные вложения, отмечают специалисты.

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    В экономике станет больше тени, - эксперт об изменениях в Налоговый кодекс - Цензор.НЕТ 3595
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    В экономике станет больше тени, - эксперт об изменениях в Налоговый кодекс - Цензор.НЕТ 2222
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