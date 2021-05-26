Необходимо быть готовыми к появлению в любой момент нового фронта вдоль украинско-белорусской границы, - "слуга народа" Потураев

Прогрессирующая зависимость белорусского режима от российского представляет большую угрозу для национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом в комментарии для Цензор.НЕТ заявил "Слуга народа" Никита Потураев, отвечая на вопрос следует ли ожидать роста напряжения на белорусско-украинской границе.

"Безусловно, дальнейшая прогрессирующая зависимость белорусского режима от российского - аж до аншлюса, - представляет большую угрозу для нашей национальной безопасности и обороны. Но если кто-то мечтает, что Беларусь можно "оторвать" от России, то это такие же вредные фантазии, как и бред о привлечении Путина к борьбе с Си Цзиньпином. Сватанье к людоедам только раздувает аппетит новоявленных фюреров или дуче. Поэтому просто необходимо быть готовыми к появлению в любой момент нового фронта вдоль украинско-белорусской границы", - заявил "слуга народа".

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Более подробно с позицией других политиков о ситуации в Беларуси можно ознакомится в материале Цензор.НЕТ "Лукашенко перетворює Білорусь на концентраційний табір. Як реагувати Україні? Відповідають українські політики і дипломати" здесь.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.