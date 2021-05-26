Милованов: Вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты

Президент Киевской школы экономики (KSE), член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов вызвал главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова на интеллектуальную дуэль из-за заявления журналиста о конфликте интересов при получении KSE заказа от "Укроборонпрома" на 1,68 млн грн.

Об этом Милованов написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Юрий Бутусов обвинил меня во взятке в 1,68 млн грн. Безосновательно. В старые времена за это вызывали на дуэль и стрелялись. Сегодня времена вегетарианские и поэтому я вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты (по правилам зеркальным правилам дуэлей 19-го столетия). Если выиграет Бутусов, мы вместе идем в НАБУ. Он пишет заявление, а я даю показания. Если взятки нет и Бутусов проигрывает дуэль (а я уверен, что так и будет, потому что правда за мной), то Бутусов на камеры отжимается от пола (чисто без рисования) 20 раз и громко говорит "Я крикуха і еропка", - заявил Милованов.

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Напомним, за день до того, как президент Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом "Киевской школы экономики", "Укроборонпром" заказал у "Киевской школы экономики" исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему. Закупку провели без проведения аукциона.

Сам Милованов заявил, что это не является коррупцией.

По мнению главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Киевская школа экономики", президентом которой является Тимофей Милованов, получила взятку в 1,68 миллиона гривен от "Укроборонпрома" в день назначения Милованова членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома".