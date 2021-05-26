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Во втором квартале 2021 года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики, - Шмыгаль

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Во втором квартале 2021 года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в финансовой деятельности средних и крупных компаний наблюдается положительная динамика восстановления экономики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По его словам, в первом квартале этого года финансовые результаты таких компаний - одни из лучших за последние 5 лет.

Шмыгаль добавил, что уже во втором квартале этого года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики.

Кроме того, глава правительства отметил, что экспорт украинской продукции за первые 4 месяца этого года вырос на почти 20%, или на 3 млрд долларов по сравнению с 2020 годом.

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Топ комментарии

  • Бессоница
    сказочники и клоуны
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    Во втором квартале 2021 года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3908
  • mrSmith
    Для баранов, вполне подходит.
    Потому что бараны забудут это заявление уже завтра.
    А ближе к второму кварталу 21 года, можно будет новую брехню сочинить.
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