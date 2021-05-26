Команда Зеленского опубликовала достижения президента в борьбе с коррупцией. СПИСОК

Команда президента Владимира Зеленского перечислила его достижения в борьбе с коррупцией за два года президентства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Команда Зеленского сообщила в Facebook.

Так, "Зеленскому за два года на посту президента в борьбе с коррупцией удалось":



- вернуть ответственность за незаконное обогащение;



- запустить Высший антикоррупционный суд;



- реформировать органы прокуратуры;



- подписать закон о поощрении и защите обличителей коррупции;



- сохранить электронное декларирование несмотря на сопротивление старых элит;



- начать перезагрузку Конституционного Суда Украины;



- внести в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.

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