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Команда Зеленского опубликовала достижения президента в борьбе с коррупцией. СПИСОК

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Команда Зеленского опубликовала достижения президента в борьбе с коррупцией. СПИСОК
Команда президента Владимира Зеленского перечислила его достижения в борьбе с коррупцией за два года президентства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Команда Зеленского сообщила в Facebook.

Так, "Зеленскому за два года на посту президента в борьбе с коррупцией удалось":

- вернуть ответственность за незаконное обогащение;

- запустить Высший антикоррупционный суд;

- реформировать органы прокуратуры;

- подписать закон о поощрении и защите обличителей коррупции;

- сохранить электронное декларирование несмотря на сопротивление старых элит;

- начать перезагрузку Конституционного Суда Украины;

- внести в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.

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    Нічого ви не зробили... сіли на потоки, продаєте посади.
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