Новости • Агрессия России против Украины

109 граждан Украины эвакуированы из Сектора Газа. Мы никогда не бросаем своих, - Кулеба

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109 граждан Украины эвакуированы из Сектора Газа. Мы никогда не бросаем своих, - Кулеба
Сейчас эвакуированные граждане находятся в Каире, в полной безопасности, и в ближайшее время вылетят в Киев.

Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Сектор Газа. Мы успешно эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и четырех граждан Болгарии. Они уже в безопасности в Каире и скоро вылетят в Киев. Украина и Египет приложили огромные усилия для обеспечения коридора безопасности. Операцию дважды откладывали, но мы сделали ее", - написал Кулеба.

По его словам, Украина одной из первых успешно выполнила международную гуманитарную миссию по эвакуации граждан трех стран из Газы.

"Мы никогда не бросаем своих граждан и помогаем партнерам. Благодарен Египту и всей украинской дипломатической команде за успешное сотрудничество", - добавил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 140 украинцев изъявили желание вернуться из Сектора Газа, - МИД

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    это кацапский штамп про своих не бросаем... Зебилы как раз своих и бросают. Особенно Сержанта Журавля свои, блд, не бросают....
  • Alex Bender
    напоминаю как говнокомандующий бросил солдата умирать
  • Cem Ivanov
    Свои дома сидят, а не в секторе Газа....
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