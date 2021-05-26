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Решение о задержании Протасевича принималось лично Лукашенко, - посол Украины в Беларуси Кизим

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Решение о задержании Протасевича принималось лично Лукашенко, - посол Украины в Беларуси Кизим
Спецоперация по задержанию в Беларуси журналиста Романа Протасевича была проведена не спонтанно, решение принималось лично Александром Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

На вопрос, насколько самостоятельно действовала Беларусь, Кизим ответил:

"Я откровенно скажу - на моей практике не только в Беларуси, а за всю дипломатическую карьеру это первый случай, когда останавливается самолет следующим образом. Очевидно, что решение принималось на самом высоком уровне, об этом никто другого не говорит. Решение принималось лично Александром Лукашенко после того, как ему соответствующие структуры доложили о необходимости такого шага и так далее. Очевидно, что операция была проведена не спонтанно, она готовилась. Решение принималось, как самостоятельно я не знаю, но то, что первым лицом - это точно, и это доказано. Самим Александром Лукашенко".

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Шкицкий
    Посол домой хочет. Задолбала его эта Беларусь))). А в связи с таким заявлением, чокнутый диктатор его точно вышлет. Понятно, что посол не может этого не понимать.
  • Лысый коротышка
    Ну це давно всім зрозуміло. Зараз у нього взагалі дах поїхав. Але вражає кількість погані в погонах, яка із задоволенням гвалтує, піддає тортурам, вбиває невинних людей. Скільки біологічного сміття серед, так званих правоохоронців. Я вважаю, що треба заборонити в'їзд в нормальні країни співробітників білоруської поліції та їх сімей.
  • Walter Donovan 0b034015
    там картоплю копають за помахом руки, а тут акт терору. Колись каддафі, будучи в поганому настрої через боротьбу з загниваючим Заходом, віддав наказ підірвати літак. Це вже потім підривачів посадили, гроші заплатив жертвам. Але все таки в рідному селі родичі вбили витягнули з нори і кинули на площі. А такий був завзятий друг двох фюрерів.
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