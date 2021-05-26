Украина вошла в топ-5 стран по числу сетей ботов, - Facebook

Американская компания Facebook в 2017-2020 гг. выявила и удалила более 150 сетей аккаунтов за скоординированное недостоверное поведение.

Об этом говорится в отчете компании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно отчету компании, в топ-5 стран по происхождению сетей аккаунтов, которые демонстрируют скоординированное недостоверное поведение, вошли:

Россия - 27 заблокированных сетей (большинство операций были связаны с "фабрикой троллей" (15), спецслужбами (4) и сайтами СМИ (2); Иран - 23 (большинство операций были связаны с правительством, включая государственную телерадиокомпанию (9); Мьянма - 9 (военные и полиция - 6); США - 9 ("политики, продвигающие теории заговора" и второстепенные политики (3), PR или консалтинговые фирмы (2), сайты СМИ (2); Украина - 8 (PR и рекламные агентства (3), политические партии (2).

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"Более чем из 150 операций скоординированного недостоверного поведения, которые мы закрыли по всему миру, около половины были внутренними по своему характеру. Немного меньшая часть была ориентирована исключительно на зарубежные страны, а остальные были нацелены на аудиторию как дома, так и за рубежом", - отмечают в Facebook.

Страны, на которые были направлены информационные кампании в Facebook в 2017-2020 гг.: внешние кампании (США - 26, Украина - 11, Великобритания - 11, глобально - 7, Ливия - 6, Судан - 6); внутренние (Мьянма - 9, США - 8, Украина - 6, Бразилия - 6, Грузия - 5).

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Facebook сообщает, что в начале 2020 года выявил и удалил сеть российской военной разведки, которая сосредоточивалась в Украине и соседних странах.

"Они создали фальшивых персонажей, работавших на форумах для ведения блогов и в различных социальных сетях. Некоторые из них выдавали себя за гражданских журналистов и пытались связаться с политиками, журналистами и другими общественными деятелями в регионе", - рассказали в Facebook.

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