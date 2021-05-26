Агентство авиабезопасности ЕС советует авиакомпаниям обходить Беларусь из-за сомнений в способности оказывать безопасные аэронавигационные услуги

Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) советует авиакомпаниям ЕС, а также перевозчикам других стран Европы избегать воздушного пространства Беларуси, кроме случаев чрезвычайных ситуаций. Причина такой рекомендации - сомнения в уважении Минска к международным правилам гражданской авиации.

Соответствующее заявление EASA цитирует Reuters.

"Обстоятельства, связанные с этой акцией (принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске - ред.), вызывают серьезные сомнения в уважении Беларуси к международным правилам гражданской авиации", - отметили в EASA.

Отмечается, что действия, совершенные властями Беларуси, создали повышенный риск безопасности для полета самолета Ryanair и "ставят под сомнение способность Беларуси оказывать безопасные аэронавигационные услуги".

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.