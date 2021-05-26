Оккупанты обстреляли село в Донецкой области, ранен мирный житель

В результате обстрела наемников РФ в селе Славное получил ранение мирный житель. Мужчину госпитализировали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила пресс-служба Марьинской городской военно-гражданской администрации.

"26 мая 2021 в селе Славное в результате вражеского обстрела мирный житель получил огнестрельное осколочное проникающее слепое ранение передней поверхности грудной клетки справа, в результате чего у человека произошел перелом третьего ребра, правосторонний гемопневмотореск, гемоторогичний шок 2 степени", - говорится в сообщении.

Полные обстоятельства событий устанавливаются. Пострадавшего сразу доставили в Кураховскую городскую больницу, сейчас направили в военный госпиталь №66 в г. Покровск.

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