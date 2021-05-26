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Николаевский глиноземный завод должен заплатить более 9 миллиардов грн за причиненный ущерб, - решение суда

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Заводской районный суд Николаева удовлетворил иск ОО "Стоп Шлам", которая действует в интересах своих 1279 членов, и присудил взыскать с Николаевского глиноземного завода (ООО "НГЗ") более 9,2 миллиарда грн за причиненный ущерб.

 Об этом ОО сообщила в Facebook.

Николаевский глиноземный завод должен заплатить более 9 миллиардов грн за причиненный ущерб, - решение суда 01

"Взыскать с ООО" Николаевский глиноземный завод в пользу общественной организации "Стоп Шлам" возмещение морального ущерба, нанесенного 1279 ассоциированным членам ОО "Стоп Шлам" в общей сумме 9,2 млрд грн ", - говорится в решении суда.

Кроме того, суд постановил взыскать с ООО "НГЗ" в пользу ОО "Стоп Шлам" судебный сбор в размере 10510 грн.

Напомним, экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду, а также жизнь и здоровье человека.

Опытно-испытательным токсикологическим центром Научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Минздрава установлено, что в образце красного шлама, предоставленном на исследование, были выявлены: мышьяк, кадмий, ртуть, свинец и др.

Попадание в организм этих тяжелых металлов может привести к нарушениям обмена макро- и микроэлементов.

Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, железо, марганец, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций.

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Топ комментарии

  • Иван Петров 46dae11c
    "Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, железо, марганец, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций.Источник: https://censor.net/ru/n3267666"
    ШТА ? (с) в школе не учились ? стибиум, станум,силиций, гля.
  • Влад Тараненко
    То есть вред причинялся полумиллиону жителей Николаева, а 10 млрд пойдут непонятно кому и откуда участникам ОО Стоп Шлам? За какие заслуги?
    Может и мне ОО открыть и буду подавать иски куда только можно
  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Не здивуюсь яе що власник цього глинозему з Кремляндії Миколаївський глиноземний завод повинен сплатити понад 9 мільярдів грн за завдану шкоду, - рішення суду - Цензор.НЕТ 3135
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