Николаевский глиноземный завод должен заплатить более 9 миллиардов грн за причиненный ущерб, - решение суда
Об этом ОО сообщила в Facebook.
"Взыскать с ООО" Николаевский глиноземный завод в пользу общественной организации "Стоп Шлам" возмещение морального ущерба, нанесенного 1279 ассоциированным членам ОО "Стоп Шлам" в общей сумме 9,2 млрд грн ", - говорится в решении суда.
Кроме того, суд постановил взыскать с ООО "НГЗ" в пользу ОО "Стоп Шлам" судебный сбор в размере 10510 грн.
Напомним, экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду, а также жизнь и здоровье человека.
Опытно-испытательным токсикологическим центром Научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Минздрава установлено, что в образце красного шлама, предоставленном на исследование, были выявлены: мышьяк, кадмий, ртуть, свинец и др.
Попадание в организм этих тяжелых металлов может привести к нарушениям обмена макро- и микроэлементов.
Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, железо, марганец, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций.