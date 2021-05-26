Николаевский глиноземный завод должен заплатить более 9 миллиардов грн за причиненный ущерб, - решение суда

Заводской районный суд Николаева удовлетворил иск ОО "Стоп Шлам", которая действует в интересах своих 1279 членов, и присудил взыскать с Николаевского глиноземного завода (ООО "НГЗ") более 9,2 миллиарда грн за причиненный ущерб.

Об этом ОО сообщила в Facebook.





"Взыскать с ООО" Николаевский глиноземный завод в пользу общественной организации "Стоп Шлам" возмещение морального ущерба, нанесенного 1279 ассоциированным членам ОО "Стоп Шлам" в общей сумме 9,2 млрд грн ", - говорится в решении суда.

Кроме того, суд постановил взыскать с ООО "НГЗ" в пользу ОО "Стоп Шлам" судебный сбор в размере 10510 грн.

Напомним, экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду, а также жизнь и здоровье человека.

Опытно-испытательным токсикологическим центром Научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Минздрава установлено, что в образце красного шлама, предоставленном на исследование, были выявлены: мышьяк, кадмий, ртуть, свинец и др.

Попадание в организм этих тяжелых металлов может привести к нарушениям обмена макро- и микроэлементов.

Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, железо, марганец, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций.