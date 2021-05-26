Белорусский самолет из-за ограничений не смог долететь до Барселоны - пилот вернулся в Минск. КАРТА

Когда самолет должен был пересечь воздушное пространство Польши, польские диспетчеры предупредили пилота, что ему все равно придется возвращаться, ведь Франция не пустит его в свое воздушное пространство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радыё Свабода".

Самолет вылетел из Минска в 13:29 и должен был прибыть в Барселону в 16:15, однако развернулся над Брестской областью и стал кружить в воздухе. Сделав несколько кругов, он был вынужден развернуться и вернуться в Минск.

Польский регулятор воздушных сообщений подтвердил, что самолет "Белавиа" не пустили в воздушное пространство Польши.

Также читайте: Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами

Позже официальный представитель агентства Павел Лукашевич пояснил, что белорусскому лайнеру не запрещали входить в воздушное пространство Польши, но предупредили пилота, что ему все равно придется вернуться.

"Польша ему ничего не запрещала. Ситуация такова, что польские службы передали пилотам информацию о том, что у них могут возникнуть проблемы с входом в воздушное пространство Франции. Пилот получил информацию и анализирует ее", - сказал Лукашевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агентство авиабезопасности ЕС советует авиакомпаниям обходить Беларусь из-за сомнений в способности оказывать безопасные аэронавигационные услуги

В "Белавиа" утверждают, что французские авиационные власти деактивировали план полета за три минуты до взлета и не предупредили об этом белорусскую сторону.

"При наборе высоты командир получил информацию через Польское управление воздушного движения. Попытки изменить маршрут в воздухе с Марсельской авиадиспетчерской службой не привели к положительному результату. Самолет прождал в воздухе около 2 часов и вернулся в Минск", - сообщили в компании.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24-26 мая ряд авиакомпаний отказался от полетов в воздушном пространстве Беларуси после инцидента с самолетом Афины-Вильнюс, который приземлился под давлением властей в Минске. Евросоюз также согласился ввести дополнительные санкции против Лукашенко и его окружения.