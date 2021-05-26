Белорусский самолет из-за ограничений не смог долететь до Барселоны - пилот вернулся в Минск. КАРТА
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радыё Свабода".
Самолет вылетел из Минска в 13:29 и должен был прибыть в Барселону в 16:15, однако развернулся над Брестской областью и стал кружить в воздухе. Сделав несколько кругов, он был вынужден развернуться и вернуться в Минск.
Польский регулятор воздушных сообщений подтвердил, что самолет "Белавиа" не пустили в воздушное пространство Польши.
Позже официальный представитель агентства Павел Лукашевич пояснил, что белорусскому лайнеру не запрещали входить в воздушное пространство Польши, но предупредили пилота, что ему все равно придется вернуться.
"Польша ему ничего не запрещала. Ситуация такова, что польские службы передали пилотам информацию о том, что у них могут возникнуть проблемы с входом в воздушное пространство Франции. Пилот получил информацию и анализирует ее", - сказал Лукашевич.
В "Белавиа" утверждают, что французские авиационные власти деактивировали план полета за три минуты до взлета и не предупредили об этом белорусскую сторону.
"При наборе высоты командир получил информацию через Польское управление воздушного движения. Попытки изменить маршрут в воздухе с Марсельской авиадиспетчерской службой не привели к положительному результату. Самолет прождал в воздухе около 2 часов и вернулся в Минск", - сообщили в компании.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24-26 мая ряд авиакомпаний отказался от полетов в воздушном пространстве Беларуси после инцидента с самолетом Афины-Вильнюс, который приземлился под давлением властей в Минске. Евросоюз также согласился ввести дополнительные санкции против Лукашенко и его окружения.