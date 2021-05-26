За взятку в $3,5 млн двое мужчин обещали должность главы Кировоградской ОГА. ФОТО

Мужчин задержали с поличным в момент получения взятки в сумме 3,5 миллиона долларов США.

Об этом сообщает следственное управление полиции Кировоградской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Двое граждан требовали и получили от жителя Кировоградской области неправомерную выгоду в сумме 3,5 миллиона долларов США за обещание повлиять на должностных лиц Кабинета Министров Украины при рассмотрении вопроса о согласовании назначения на должность председателя Кировоградской ОГА", - сказано в сообщении.

Дело расследуют по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье предусматривает штраф в сумме от 850 до 25 500 грн или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Читайте: Школа Милованова получила от "Укроборонпрома" взятку в 1,68 млн грн в день его назначения членом набсовета, - Бутусов

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Кабинет Министров Украины согласовал назначение главой Кировоградской областной государственной администрации Марии Чорной.





