Дело "Роттердам+" закрыто в связи с окончанием сроков досудебного следствия, - прокурор САП Демкив

Старший прокурор по делу "Роттердам+" закрыл его из-за завершения сроков досудебного следствия.

Об этом Денис Демкив рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что УПК у нас установлена ​​норма, после вручения подозрения (подозрение по делу 6 лицам, в т.ч. экс-председателю НКРЭКУ Дмитрию Вовку, было вручено 8 августа 2019) досудебное расследование должно быть завершено в течение двух месяцев или максимально продлено на срок до 12 месяцев.

За это время досудебное расследование можно останавливать на время розыска или оказания международной правовой помощи.

С момента уведомления о подозрении от 8 августа 2019 г. первый раз уголовное производство было остановлено 3 августа 2020 г., отметил Демкив. После этого 20 августа детективами НАБУ было восстановлено уголовное производство, проведено несколько допросов и снова остановлено из-за выполнения международной правовой помощи. 27 августа 2020 г. старшим прокурором было принято решение о возобновлении производства и закрытии.

По словам Демкива, на тот момент когда досудебное расследование впервые приостановили у следствия оставалось для работы 6 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый прокурор по "Роттердам+" закрыл дело в четвертый раз

"Когда восстановили (производство - ред.) 20 августа, то я считаю, что осталось 5 дней. В дальнейшем 27 августа было принято решение, которым люди потеряли свой статус и остановлены сроки. Соответственно у нас осталось 4 дня. 27 октября постановлением следственного судьи отменено постановление о закрытии. После чего вынесено постановление о восстановлении и приостановлении производства. Соответсвено у нас пропал еще один день и их осталось три. Далее история повторяется. 21 января снова восстанавливается закрывается, пропадает день. 25 января отменяется постановление о закрытии и в тот же день останавливается. Такая же история повторилась 9 апреля, когда предыдущий прокурор возобновил производство и принял решение о закрытии. 15 апреля это постановление было вновь отменено ", - пояснил Демкив.

"Поэтому, по моему мнению, на 5 мая, день моего назначения старшим группы прокуроров срок следствия уже составлял 12 месяцев и 1 день. Соответственно 20 мая по результатам исследования вышеуказанных доказательств мной было принято решение во исполнение требований УПК о закрытии производства относительно 6 человек. На данный момент следствие уже длилось 12 месяцев и 2 дня при максимально возможном срока 12 месяцев ", - подчеркнул он. Демкив отметил, что в таких условиях он мог принять решение только о закрытии дела.

Читайте: НАБУ обжалует решение САП об очередном закрытии дела "Роттердам+"

Полностью с интервью прокурора САП Дениса Демкива Цензор.НЕТ можно ознакомиться тут.